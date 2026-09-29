113 किलो के खूंखार मगरमच्छ को गोद में उठाकर महिला ने जो किया वो खड़े कर देगा आपके रोंगटे, वीडियो हुआ वायरल

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वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला 113 किलो (250 पाउंड) से भी ज्यादा वजनी मगरमच्छ को अपनी गोद में इस तरह उठाए हुए है, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। इतना विशाल और खतरनाक जीव होने के बावजूद मगरमच्छ महिला की बाहों में बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। मगरमच्छ का यह अंदाज देखकर ऐसा लगता है, मानो उसे महिला की गोद में रहने की आदत हो। हालांकि, इतने बड़े मगरमच्छ को इस तरह आराम से गोद में लिए महिला को देखकर वीडियो देखने वाले लोग हैरान हैं और यह नजारा उनके रोंगटे खड़े कर रहा है।मगरमच्छ के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक 23 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में महिला ने अपने और मगरमच्छ के इस अनोखे रिश्ते का खुलासा किया है। वो बताती हैं कि,मगरमच्छ को इस तरह उठाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, इसका वजन 250 पाउंड से भी ज्यादा है और फिर भी यह मेरी गोद में बड़े आराम से चिल्ल कर रहा है। यह काफी लंबे समय से मेरे साथ है, इसलिए हमारे बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया है, लेकिन इसके बावजूद वह एक विशाल जंगली जानवर है और हमेशा सम्मान का हकदार है।



लोग महिला की गजब की हिम्मत, शारीरिक ताकत और मगरमच्छ के साथ उसके गजब के तालमेल को देखकर दंग रह गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- मुझमें इतनी बहादुरी कभी नहीं आ सकती। दूसरे यूजर ने लिखा- इन दोनों के बीच का भरोसा और महिला की ताकत वाकई काबिले तारीफ है।







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