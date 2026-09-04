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राशिफल 05 सितंबर: सिंह और मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, मिलेगी बड़ी खुशखबरी
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
Published by: मेघा कुमारी
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:24 PM IST
सार
आज का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े आज के राशिफल की खास भविष्यवाणी।
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राशिफल 05 सितंबर
- फोटो : अमर उजाला AI
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Today Horoscope: 5 सितंबर 2026 का दिन आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा ? कुछ राशि वालों को सफलता मिल सकती है, तो वहीं कुछ लोगों को महत्वपूर्ण मामलों में सावधानी बरतनी होगी। वहीं, नौकरी-व्यापार से जुड़े मामलों में आज का दिन कुछ बदलाव भी लेकर आ सकता है। ऐसे में यहां जानें सभी 12 राशियों का राशिफल
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मेष राशि
आज छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए हर काम पूरी एकाग्रता से करना आपके लिए जरूरी रहेगा। कारोबार की कोई महत्वपूर्ण डील अचानक अटक सकती है, जिससे थोड़ी बेचैनी हो सकती है। परिवार से जुड़ी निजी बातों को बाहर साझा करने से बचें। बड़े-बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और गर्माहट बढ़ेगी। वहीं संतान की जिद या किसी आदत को लेकर आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ सकती है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज आपकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है, लेकिन बिना मांगे किसी को सलाह देना उल्टा पड़ सकता है। शॉपिंग के दौरान उत्साह में बजट से बाहर जाने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग आपको हर मोड़ पर मजबूती देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उनके इरादों पर भारी पड़ेगी। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा और किसी अटके हुए काम के पूरा होने की राह खुलेगी।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
आज सकारात्मक सोच और नई उम्मीदों के साथ दिन की शुरुआत होगी। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे आपके काफी काम आएगी। पुराने और रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देनी चाहिए। जीवनसाथी की सफलता आपके लिए खुशी का कारण बनेगी। परिवार के किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें और अपनी मीठी वाणी से माहौल को सहज बनाए रखें।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा महसूस हो सकती हैं और एक साथ कई काम सामने आने से मन थोड़ा उलझ सकता है। हालांकि, अतीत में हुई किसी गलती से मिली सीख इस बार आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। घर में मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा और रौनक भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए आय और खर्च दोनों पर नजर रखें। संतान की खुशी के लिए नया लैपटॉप या कोई उपयोगी गैजेट खरीदने की योजना बन सकती है।
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