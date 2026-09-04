{"_id":"6a9a8a12dfdb24d64a0e421a","slug":"aaj-ka-love-rashifal-today-love-horoscope-05-september-2026-for-all-zodiac-sign-in-hindi-2026-09-04","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"लव राशिफल 05 सितंबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
लव राशिफल 05 सितंबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:11 PM IST
सार
5 सितंबर 2026 का लव राशिफल जानें और समझें कि आज प्यार, रिश्तों और रोमांस के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा। सभी 12 राशियों के लिए पढ़ें आज की प्रेम भविष्यवाणी।
विज्ञापन
1 of 13
लव राशिफल 05 सितंबर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Love Rashifal Today: 5 सितंबर 2026 का दिन प्रेम के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वालों को अपनी बात खुलकर रखने की जरूरत होगी। इस समय छोटी-सी गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का लव राशिफल।
2 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम बढ़ेगा। विवाह के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। वहीं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।
3 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
दिन थोड़ा उलझनों भरा रहेगा। सिंगल लोगों को अभी किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि चीजों को थोड़ा समय दें और सही वक्त का इंतजार करें। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें। इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
साथी की ओर कोई उपहार मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और नए रिश्ते की शुरुआत के भी योग बन रहे हैं। सिंगल लोगों को कोई अच्छा रिश्ता या नया प्रस्ताव मिल सकता है।
विज्ञापन
5 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नौकरीपेशा वर्ग के लिए समय शुभ कहा जाएगा। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आप घूमने की योजना बना सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।