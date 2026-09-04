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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 05 सितंबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

Fri, 04 Sep 2026 04:11 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 04 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

5 सितंबर 2026 का लव राशिफल जानें और समझें कि आज प्यार, रिश्तों और रोमांस के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा। सभी 12 राशियों के लिए पढ़ें आज की प्रेम भविष्यवाणी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
लव राशिफल 05 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

Love Rashifal Today: 5 सितंबर 2026 का दिन प्रेम के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वालों को अपनी बात खुलकर रखने की जरूरत होगी। इस समय छोटी-सी गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का लव राशिफल।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम बढ़ेगा। विवाह के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। वहीं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
दिन थोड़ा उलझनों भरा रहेगा। सिंगल लोगों को अभी किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि चीजों को थोड़ा समय दें और सही वक्त का इंतजार करें। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें। इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
साथी की ओर कोई उपहार मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और नए रिश्ते की शुरुआत के भी योग बन रहे हैं। सिंगल लोगों को कोई अच्छा रिश्ता या नया प्रस्ताव मिल सकता है। 

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नौकरीपेशा वर्ग के लिए समय शुभ कहा जाएगा। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आप घूमने की योजना बना सकते हैं।

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