लव राशिफल 05 सितंबर: इन 5 राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

1 of 13 लव राशिफल 05 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

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Love Rashifal Today: 5 सितंबर 2026 का दिन प्रेम के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों के लिए आज नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में रहने वालों को अपनी बात खुलकर रखने की जरूरत होगी। इस समय छोटी-सी गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम बढ़ेगा। विवाह के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। वहीं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

दिन थोड़ा उलझनों भरा रहेगा। सिंगल लोगों को अभी किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि चीजों को थोड़ा समय दें और सही वक्त का इंतजार करें। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें। इससे आपके संबंध और मजबूत होंगे।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

साथी की ओर कोई उपहार मिलेगा। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और नए रिश्ते की शुरुआत के भी योग बन रहे हैं। सिंगल लोगों को कोई अच्छा रिश्ता या नया प्रस्ताव मिल सकता है।

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