गणेश चतुर्थी 2026: अपनी राशि के अनुसार करें मंत्र जाप, दूर होंगे विघ्न और मिलेगी सफलता

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, सोमवार को है। इस दिन गणपति बप्पा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि, भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाएं दूर होती हैं। इस दौरान मंत्र जाप का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं की मानें, तो गणेश चतुर्थी के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान गणेश के मंत्र का जाप करने से ग्रहों को भी मजबूती मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जातकों को गणेश चतुर्थी पर कौन-सा मंत्र जाप करना चाहिए।