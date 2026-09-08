फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh mantra according to zodiac sign in hindi

गणेश चतुर्थी 2026: अपनी राशि के अनुसार करें मंत्र जाप, दूर होंगे विघ्न और मिलेगी सफलता

Wed, 09 Sep 2026 12:47 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:47 PM IST
सार

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के दिन राशि अनुसार मंत्र जाप करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं।

विज्ञापन
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh mantra according to zodiac sign in hindi
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : Amar Ujala

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, सोमवार को है। इस दिन गणपति बप्पा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि, भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाएं दूर होती हैं। इस दौरान मंत्र जाप का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं की मानें, तो गणेश चतुर्थी के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान गणेश के मंत्र का जाप करने से ग्रहों को भी मजबूती मिलती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जातकों को गणेश चतुर्थी पर कौन-सा मंत्र जाप करना चाहिए।



हरतालिका तीज में ‘हरतालिका’ नाम कैसे पड़ा? माता पार्वती की कथा से जुड़ा है राज
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh mantra according to zodiac sign in hindi
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : freepik
अपनी राशि अनुसार करें गणेश मंत्र का जाप
  • मेष: ॐ वक्रतुण्डाय हुं॥ 
  • वृषभ: ॐ हीं ग्रीं हीं॥ या ॐ लम्बोदराय नमः॥
  • मिथुन: ॐ सुमुखाय नमः॥ 
  • कर्क: ॐ गणाननाय नमः॥ या ॐ वरदाय नमः॥
  • सिंह: ॐ विघ्नराजाय नमः॥
  • कन्या: ॐ सिद्धिविनायकाय नमः॥ या ॐ चिंतामण्ये नमः॥

त्योहारों का कैलेंडर 2026: श्राद्ध-नवरात्रि और करवा चौथ से लेकर दिवाली-छठ तक, यहां देखें पूरा कैलेंडर

हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग, इन राशियों के खुलेंगे सफलता के द्वार
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh mantra according to zodiac sign in hindi
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : freepik
  • तुला: ॐ वक्रतुण्डाय नमः॥
  • वृश्चिक: ॐ नमो भगवते गजाननाय॥ या ॐ एकदन्ताय नमः॥
  • धनु: ॐ हेरम्ब गणपतये नमः॥
  • मकर: ॐ गणाध्यक्षाय नमः॥
  • कुंभ: ॐ कृपाकरं नमः॥
  • मीन: ॐ गं गणपतये नमः॥

राधा अष्टमी 2026: कब मनाया जाएगा राधारानी का प्राकट्य उत्सव? जानें तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

साल 2026 के आखिरी महीने में राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों के लिए रहेगा शुभ

विज्ञापन
विज्ञापन
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh mantra according to zodiac sign in hindi
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : freepik
गणेश चतुर्थी 2026 तिथि
चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को ही मनाया जाएगा।
  • शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा

चौघड़िया मुहूर्त
  • अमृत - सुबह 6:05 से 7:38 बजे तक
  • काल -सुबह 7:38 से 9:11 बजे तक
  • शुभ - सुबह 9:11 से 10:44 बजे तक
  • रोग- सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे तक
  • उद्वेग - दोपहर 12:17 से 1:49 बजे तक
  • चर - दोपहर 1:49 से 3:22 बजे तक
  • लाभ - दोपहर 3:22 से 4:55 बजे तक
  • अमृत - शाम 4:55 से 6:28 बजे तक


गणेश चतुर्थी 2026: कैसे करें गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना और कब करें विसर्जन ? जानें संपूर्ण जानकारी

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed