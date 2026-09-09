गणेश चतुर्थी 2026: 14 सितंबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, बप्पा की कृपा से करियर में होंगे सफल

Ganesh Chaturthi 2026 Horoscope: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है और बप्पा के आगमन की खुशी में देशभर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना का भव्य आयोजन किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश को बुद्धि और शुभता के कारक देवता माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सफलता और सकारात्मकता आती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी से कुछ राशियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। इन जातकों को करियर, नौकरी, निवेश और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।