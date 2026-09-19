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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

20 सितंबर का राशिफल: सिंह और कन्या राशि को धनलाभ, कुंभ राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें दैनिक राशिफल

Sat, 19 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

20 सितंबर 2026, रविवार को ग्रह-नक्षत्रों की चाल कई राशियों के लिए खास रहने वाली है। किन मामलों में लाभ मिलेगा और कहां सावधानी बरतनी होगी, पढ़ें पूरी भविष्यवाणी।

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Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
20 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

20 सितंबर 2026 का आज का राशिफल: रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को धन, परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की चाल का असर व्यक्ति के काम, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 20 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, तो आज का राशिफल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यहां जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें करियर, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि 
आज का दिन आपको थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, इसलिए जल्दबाजी या लापरवाही से बचना बेहतर होगा। चोट-चपेट या अचानक किसी परेशानी में पड़ने की आशंका बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय और दैनिक कामकाज में सावधानी रखें। स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रह सकता है। प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में भी मनचाहा संतोष कम मिल सकता है। हालांकि व्यापार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। दिन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए मां काली का स्मरण करें।

Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज आपके लिए राहत और प्रगति दोनों के संकेत हैं। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और कामकाज में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को उच्च अधिकारियों का समर्थन और प्रशंसा प्राप्त होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार और करियर की स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस होगा। प्रेम, संतान और व्यापार से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके पक्ष में काफी मजबूत दिखाई दे रहा है।

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Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज परिस्थितियां आपके लिए धीरे-धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी। जो लोग अब तक आपके विरोध में थे, वे भी आपके करीब आने या मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। ज्ञान और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। स्वास्थ्य थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत हैं। व्यापार में भी लाभ और सफलता के अवसर मिलेंगे। गणेश जी का स्मरण करना शुभ रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
काफी समय बाद आज आपको परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। कामकाज और व्यापार में आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी और मेहनत का परिणाम भी मिलने लगेगा। आपके साहस और प्रयास रंग लाएंगे। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में भी पहले की तुलना में सुधार दिखाई देगा। हालांकि खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है, खासकर शुभ कार्यों में धन खर्च होने के योग हैं। फिर भी खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें, क्योंकि कर्ज लेने की स्थिति से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

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