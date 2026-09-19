20 सितंबर का राशिफल: सिंह और कन्या राशि को धनलाभ, कुंभ राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 20 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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20 सितंबर 2026 का आज का राशिफल: रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को धन, परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की चाल का असर व्यक्ति के काम, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 20 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिल सकती है और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, तो आज का राशिफल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यहां जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें करियर, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

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मेष राशि

आज का दिन आपको थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, इसलिए जल्दबाजी या लापरवाही से बचना बेहतर होगा। चोट-चपेट या अचानक किसी परेशानी में पड़ने की आशंका बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय और दैनिक कामकाज में सावधानी रखें। स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रह सकता है। प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में भी मनचाहा संतोष कम मिल सकता है। हालांकि व्यापार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। दिन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए मां काली का स्मरण करें।

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वृषभ राशि

आज आपके लिए राहत और प्रगति दोनों के संकेत हैं। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और कामकाज में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को उच्च अधिकारियों का समर्थन और प्रशंसा प्राप्त होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार और करियर की स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस होगा। प्रेम, संतान और व्यापार से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके पक्ष में काफी मजबूत दिखाई दे रहा है।

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मिथुन राशि

आज परिस्थितियां आपके लिए धीरे-धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी। जो लोग अब तक आपके विरोध में थे, वे भी आपके करीब आने या मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। ज्ञान और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। स्वास्थ्य थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत हैं। व्यापार में भी लाभ और सफलता के अवसर मिलेंगे। गणेश जी का स्मरण करना शुभ रहेगा।

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