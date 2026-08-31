राशिफल 01 सितंबर: कर्क-मीन राशि वाले रहें सावधान, छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है आपकी परेशानी

आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
Published by: श्वेता सिंह
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:10 PM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: जानें मेष से मकर राशि तक आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं शुभ संकेत।
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आज का राशिफल
- फोटो : amar ujala
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Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: सितंबर महीने का पहला दिन यानी 1 सितंबर 2026 कई राशियों के लिए नई उम्मीद, सफलता और खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। किसी राशि के जातकों को करियर और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को व्यापार में लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। कुछ राशियों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के साथ अचानक कोई खुशखबरी या लाभ मिल सकता है। हालांकि, कुछ राशि वालों को आज खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए 1 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किन राशि वालों को आज सतर्क रहना होगा।
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आज का राशिफल
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मेष राशि
आज का दिन उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम आखिरकार पूरा होने से मन को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार में आपसी प्रेम और एकजुटता बनी रहेगी। संतान की खुशी के लिए नया वाहन खरीदने का विचार भी हकीकत बन सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। साथ ही, अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें, वरना फायदा उठाया जा सकता है।
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वृषभ राशि
आज का दिन भले ही सामान्य नजर आए, लेकिन इसके भीतर कई नए अवसर छिपे हो सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर आकर्षक लगेगा, फिर भी फिलहाल वर्तमान नौकरी में टिके रहना आपके लिए बेहतर हो सकता है। रिश्तों में भरोसा और मजबूती बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अचानक खर्च सामने आने से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में काम आ सकती है।
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मिथुन राशि
आज पैसों के लेन-देन में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर सौदा सोच-समझकर करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को फिर से ताजा कर देगी। जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से उनका सामना करें, सफलता आपके करीब आएगी। जीवनसाथी के लिए किया गया छोटा-सा सरप्राइज रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकता है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है।
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कर्क राशि
आज जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव दस्तक दे सकता है। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य और प्यार से स्थिति आपके नियंत्रण में आ सकती है। आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें। भाई-बहनों के साथ चल रहा पुराना विवाद बातचीत से सुलझाने का अच्छा समय है। लंबे समय से अटका सरकारी काम पूरा होने की खबर आपको काफी राहत दे सकती है।
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