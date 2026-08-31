लव राशिफल 01 सितंबर: सिंह-वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, बढ़ेगी नजदीकी

1 of 13 01 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Aaj Ka Love Rashifal 01 September 2026: सितंबर महीने की शुरुआत प्यार और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाली है। किसी के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो किसी को अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन नई शुरुआत के संकेत दे सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके प्रेम जीवन पर किस तरह असर डालेगी और पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आज कैसा रहेगा, यह जानने के लिए पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल। इसमें जानें मेष से लेकर मीन राशि तक प्रेम, रिश्ते, पार्टनर और रोमांस से जुड़ी खास भविष्यवाणियां।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ लंबे समय से चली आ रही नाराजगी को खत्म करने के लिए किसी खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को कार्यक्षेत्र में न देखकर थोड़ा बेचैन और परेशान नजर आएंगे।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आपका साथी काफी रोमांटिक और खुशमिजाज मूड में रहेगा। रिश्ते में प्यार बढ़ाने और दिन को खास बनाने के लिए दोनों साथ में निजी और अंतरंग पलों का आनंद ले सकते हैं। वहीं, सिंगल जातक अपने क्रश को चोरी-चोरी निहारते नजर आएंगे।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

रिलेशनशिप में रहने वाले जातक आज अपने रिश्ते को लेकर परिवार के सदस्यों से महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में प्रेम और आपसी समझ बरकरार रहेगी। सिंगल जातक क्रश को आकर्षित करने के लिए अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं।

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