17 अक्तूबर को सूर्य बनाएंगे नीचभंग राजयोग, तुला समेत इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

1 of 6 नीचभंग राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा, अधिकार, नेतृत्व और करियर से संबंधित ग्रह माना जाता है। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में तुला को सूर्य की नीच राशि माना जाता है। हालांकि, कुछ विशेष ग्रह स्थितियां बनने पर नीचभंग की स्थिति मानी जाती है, जिसके कारण सूर्य की नीच स्थिति का प्रभाव कम होने की मान्यता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य 17 अक्तूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ ग्रह स्थितियों के आधार पर नीचभंग राजयोग बनने की बात कही जा रही है। चंद्र राशि के आधार पर देखें तो कुछ राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं कौन सही हैं वो राशियां।

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2 of 6 सूर्य के तुला राशि में पहुंचने से हर व्यक्ति की जन्मकुंडली में नीचभंग राजयोग बनना तय नहीं होता। - फोटो : adobe stock

नीचभंग राजयोग कैसे बनता है?

वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह के नीच राशि में होने पर कुछ विशेष परिस्थितियों में उसकी नीच स्थिति के प्रभाव के कम होने को नीचभंग कहा जाता है। इसके लिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति, केंद्र भाव और संबंधित राशियों के स्वामियों की स्थिति जैसे कई कारकों को देखा जाता है। इसलिए केवल सूर्य के तुला राशि में पहुंचने से हर व्यक्ति की जन्मकुंडली में नीचभंग राजयोग बनना तय नहीं होता। इसका आकलन पूरी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति देखकर ही किया जाता है। नीचे दिए गए फलित को सामान्य गोचर आधारित ज्योतिषीय आकलन के रूप में देखना चाहिए।

3 of 6 किसी नए काम की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए बदलाव का संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपके सामने अपनी क्षमता साबित करने के मौके आ सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने या किसी नए काम की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर बनाई गई योजना आगे चलकर लाभकारी हो सकती है।

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4 of 6 नौकरी और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए खास महत्व रख सकता है। नौकरी और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के अवसर मिल सकते हैं। जिन आर्थिक मामलों को लेकर लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, उनमें आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। आमदनी के नए माध्यमों पर काम करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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5 of 6 नौकरीपेशा लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है - फोटो : amar ujala