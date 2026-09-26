मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

अक्तूबर 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और गुरु की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर अलग-अलग रूप में पड़ सकता है। महीने की शुरुआत 1 अक्तूबर को बुध के तुला राशि में प्रवेश से होगी। इसके बाद 3 अक्तूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। 8 अक्तूबर को गुरु अश्लेषा नक्षत्र के चरण में प्रवेश करेंगे, जबकि 17 अक्तूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। महीने के अंत में 24 अक्तूबर को बुध तुला राशि में वक्री होंगे और 31 अक्तूबर को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
इसके अलावा शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे। अक्तूबर में शुक्र और बुध की वक्री गति तथा गुरु का राशि परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऐसे में यह महीना कुछ राशियों के लिए करियर, धन और नए अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है, वहीं कुछ राशि वालों को आर्थिक फैसलों, रिश्तों और कामकाज से जुड़े मामलों में धैर्य बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्तूबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।
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मासिक राशिफल
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मेष
मेष राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना मिश्रित फलदायक कहा जाएगा। इस महीने आपको करियर-कारोबार से लेकर आम जीवन में उतार-चढ़ाव भरी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। माह की शुरुआत में आपको बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगी। मेष राशि के जातकों को इस माह भाग्य या किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे अपने कार्य को नहीं छोड़ देना चाहिए बल्कि स्वयं परिश्रम और प्रयास के जरिए उसे पूर्ण करना होगा।
अक्तूबर महीने की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उनके परिश्रम और प्रयास के मुकाबले कम क्रेडिट मिलेगा। जिससे उनके मन में हताशा आ सकती है। इस माह आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए करियर हो या कारोबार उसमें बगैर हताश-निराश हुए पूरे मनोयोग से समय पर कार्य करने का प्रयास करें। माह के मध्य में करियर-कारोबार से जुड़ी लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान आपको व्यवसाय आदि में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं।
नौकरीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे। इस दौरान आप अपनी समझ-बूझ से बाजार में फंसे हुए धन को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। छात्र वर्ग के लिए माह के उत्तरार्ध का समय शुभ परिणामों को लिए रहेगा। प्रेम संबंध में इस माह आपको कुछेक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ भी संवाद की कमी के चलते मतभेद बने रहेंगे।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें।
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वृषभ
वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना थोड़ा खर्चीला रह सकता है। माह के पूर्वार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़े सामान अथवा घर की मरम्मत आदि पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। यदि आप इस माह बचत की प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो धन संबंधी समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी अन्यथा माह के अंत तक किसी से उधार लेना पड़ सकता है।
अक्तूबर महीने के पूर्वार्ध में जमीन-जायदाद अथवा कोर्ट-कचहरी मामले को लेकर आपको जरा ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके द्वारा किया गया परिश्रम और प्रयास रंग लाएगा और चीजें आपके पक्ष में जाएंगी। माह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों की कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बढ़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधियों से सतर्क रहें क्योंकि वे आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए साजिश रच सकते हैं।
लक्ष्यों की प्राप्ति और अपनी साख को बचाए रखने के लिए इस समय में आपको कार्यालीय दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। साझेदारों-सप्लायरों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। माह के उत्तरार्ध में किसी पारिवारिक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध एवं पारिवारिक सुख की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय पूर्वार्ध के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।
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मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हुए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला कहा जाएगा। माह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी। इस महीने आपकी आय के नये स्रोत बनेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप पहले से कहीं पर कार्यरत हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होगा। व्यवसायी वर्ग पिछली समस्याओं से मुक्त होकर नई योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करेंगे। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। सेहत की दृष्टि से माह के मध्य में सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। मिथुन राशि के जातकों का इस माह प्रभावी लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिनकी मदद से आपको लाभप्रद योजनाओं से भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। छात्र वर्ग को उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा।
उच्च शिक्षा की दिशा में किये गये प्रयास सफल होंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से अक्तूबर का महीना सामान्य रहने वाला है। खट्टी-मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
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कर्क
कर्क राशि के जातको के लिए अक्तूबर का महीना सामान्य फलदायी कहा जाएगा। इस माह आपको चीजें कभी बनती तो कभी बिगड़ती नजर आएंगी। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर-कारोबार में गति को बनाए रखने के लिए खूब परिश्रम और प्रयास करने होंगे। माह के पूर्वार्ध में कार्यस्थल से जुड़ी दिक्कतों के चलते आप अपनी नौकरी में बदलाव तक का प्लान बना सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी फैसला आवेश या फिर भावना में बहकर लेने की गलती न करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह की शुरुआत से ही कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
कठिन परिश्रम के बाद भी सामान्य लाभ होने से मन हताश-निराश रहेगा। इस माह आपको अपने शुभचिंतकों और भाई-बंधुओं का सहयोग अपेक्षाकृत कम मिल पाएगा। माह के मध्य में आपके भीतर आलस्य की अधिकता रहेगी। इस दौरान घरेलू मामलों को लेकर भी आपका मन परेशान रहेगा। कर्क राशि के जातकों को अपने वरिष्ठ लोगों की सलाह की अनदेखी करने से बचना चाहिए। माह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं लेकिन आप इसे मैनेज कर लेंगे। इस महीने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और उसके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें।
उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।