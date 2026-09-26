कलात्मक राजयोग: 11 अक्तूबर को चंद्र-शुक्र का कलात्मक योग, इन 3 राशियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

1 of 5 कलात्मक राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala







Link Copied



2 of 5 कैसे बनता है कलात्मक योग? - फोटो : adobe stock

कैसे बनता है कलात्मक योग?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब चंद्रमा और शुक्र की एक ही राशि में युति होती है, तो इसे कलात्मक योग कहा जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शुक्र कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस योग को रचनात्मकता, आकर्षण और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।

3 of 5 नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र-शुक्र का यह संयोग रिश्तों और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अनुभव दे सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है। निवेश या व्यापार से जुड़े फैसलों में लाभ की संभावना बन सकती है, हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी होगा। निजी जीवन में भी आपसी समझ और सामंजस्य बेहतर हो सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है। - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि

तुला राशि में ही चंद्रमा और शुक्र की युति बनने जा रही है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलने के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि के संकेत हैं। कला, संगीत, लेखन, फैशन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है।

विज्ञापन

5 of 5 नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर भूमिका मिलने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला