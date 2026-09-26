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कलात्मक राजयोग: 11 अक्तूबर को चंद्र-शुक्र का कलात्मक योग, इन 3 राशियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Sat, 26 Sep 2026 12:25 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 12:25 PM IST
सार

Chandra-Shukra Kalatmak Yog 2026: ज्योतिषीय गणना के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा और शुक्र की युति से कलात्मक योग बनेगा। इस संयोग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है।

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Chandra-Shukra Kalatmak Yog on October 11 These 3 Zodiac Signs Could Gain Financial Growth
कलात्मक राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र को धन, सुख-सुविधा, कला और वैभव से जोड़ा जाता है। दोनों ग्रह जब एक ही राशि में आते हैं तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। 11 अक्तूबर 2026 को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, चंद्रमा 11 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां चंद्रमा और शुक्र की युति से कलात्मक योग बनेगा। यह योग 13 अक्तूबर को शाम 7 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्र राशि के आधार पर देखें तो इस अवधि का प्रभाव खास तौर पर मेष, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है।


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Chandra-Shukra Kalatmak Yog on October 11 These 3 Zodiac Signs Could Gain Financial Growth
कैसे बनता है कलात्मक योग? - फोटो : adobe stock

कैसे बनता है कलात्मक योग?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब चंद्रमा और शुक्र की एक ही राशि में युति होती है, तो इसे कलात्मक योग कहा जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शुक्र कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस योग को रचनात्मकता, आकर्षण और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।

Chandra-Shukra Kalatmak Yog on October 11 These 3 Zodiac Signs Could Gain Financial Growth
नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र-शुक्र का यह संयोग रिश्तों और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अनुभव दे सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है। निवेश या व्यापार से जुड़े फैसलों में लाभ की संभावना बन सकती है, हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी होगा। निजी जीवन में भी आपसी समझ और सामंजस्य बेहतर हो सकता है।

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Chandra-Shukra Kalatmak Yog on October 11 These 3 Zodiac Signs Could Gain Financial Growth
आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है। - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि में ही चंद्रमा और शुक्र की युति बनने जा रही है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलने के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि के संकेत हैं। कला, संगीत, लेखन, फैशन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है।

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नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर भूमिका मिलने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र-शुक्र का कलात्मक योग भाग्य और करियर के लिहाज से अहम रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर भूमिका मिलने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए नए संपर्क और मुनाफे के मौके बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक रह सकता है। वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने की संभावना भी बन सकती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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