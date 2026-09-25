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केतु करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेंगे लाभ पाने के कई शानदार अवसर

Sat, 26 Sep 2026 03:46 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 26 Sep 2026 03:46 PM IST
सार

25 नवंबर को केतु आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे जिससे कुछ राशि वालों के जीवन में कई तरह के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। 

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Ketu Ashlesha Nakshatra Transit on 25 November For These Zodiac Signs Will Career Money and Growth
केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : Amar Ujala
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी 9 ग्रहों में कुछ को शुभ तो कुछ को अशुभ ग्रह होते हैं। ऐसे में केतु की गिनती पापी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक के रूप में होती है। आपको बता दें कि केतु का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। जिससे कुछ राशि वालों पर इसका खास असर देखने को मिलेगा। करियर-कारोबार में तरक्की और आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। आइए जानते हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। 
Ketu Ashlesha Nakshatra Transit on 25 November For These Zodiac Signs Will Career Money and Growth
सिंह राशि - फोटो : amar ujala
केतु नक्षत्र परिवर्तन और सिंह राशि पर प्रभाव
सिंह राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन करियर के मामलों के लिहाज से बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभवों का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त आय के मौके मिलेंगे और रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। 
Ketu Ashlesha Nakshatra Transit on 25 November For These Zodiac Signs Will Career Money and Growth
तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
तुला राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अधूरे कार्यों में आपकी गति मिलेगी जिससे समय पर कार्य पूरे होंगे। नौकरी में कोई नई तरह की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। निवेश संबंधी कोई भी फैसले लेते समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 

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Ketu Ashlesha Nakshatra Transit on 25 November For These Zodiac Signs Will Career Money and Growth
कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर केतु नक्षत्र परिवर्तन
केतु का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। करियर में नए-नए तरह के मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार दिखाई देगा। इस दौरान किसी प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे। आय के नए-नए स्त्रोतों में बढ़ोतरी होगी। 

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वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि पर केतु नक्षत्र परिवर्तन
वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छी और शुभ सूचनाएं सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और निर्णय क्षमता की सराहना होगी। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक फैसले से आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है
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