केतु करेंगे आश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेंगे लाभ पाने के कई शानदार अवसर

1 of 5 केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : Amar Ujala







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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सभी 9 ग्रहों में कुछ को शुभ तो कुछ को अशुभ ग्रह होते हैं। ऐसे में केतु की गिनती पापी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक के रूप में होती है। आपको बता दें कि केतु का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। जिससे कुछ राशि वालों पर इसका खास असर देखने को मिलेगा। करियर-कारोबार में तरक्की और आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। आइए जानते हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

2 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

केतु नक्षत्र परिवर्तन और सिंह राशि पर प्रभाव

सिंह राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन करियर के मामलों के लिहाज से बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभवों का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त आय के मौके मिलेंगे और रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव

तुला राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अधूरे कार्यों में आपकी गति मिलेगी जिससे समय पर कार्य पूरे होंगे। नौकरी में कोई नई तरह की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। निवेश संबंधी कोई भी फैसले लेते समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। राहु के घर शुक्र की एंट्री: तुला-कुंभ सहित इन राशि वालों को होगा बड़ा लाभ, 24 अक्तूबर तक दिन रहेंगे शानदार

तुला राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अधूरे कार्यों में आपकी गति मिलेगी जिससे समय पर कार्य पूरे होंगे। नौकरी में कोई नई तरह की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। निवेश संबंधी कोई भी फैसले लेते समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा।

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4 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala