राशिफल 27 सितंबर: मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं नए अवसर , पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 27 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



Rashifal 27 September 2026: ज्योतिषीय गणना के अनुसार रविवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारियों के लिए किसी नए सौदे या योजना पर आगे बढ़ने का मौका बन सकता है। आर्थिक मामलों में भी आज का दिन कई जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। जानें मेष से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज अपने गुस्से और शब्दों पर थोड़ा संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। छोटी-सी बात को लेकर दिया गया तीखा जवाब रिश्तों में अनावश्यक दूरी पैदा कर सकता है। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की प्रशंसा कर सकते हैं। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। जीवनसाथी के साथ प्यार भरे पल बिताने से रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा और संतान की भावनाओं को समझने का भी अच्छा अवसर मिलेगा।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज कदम-कदम पर थोड़ी सावधानी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने फैसलों और व्यवहार को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को आराम देना जरूरी होगा। निवेश के मामले में किसी की बातों में आकर जल्दबाजी न करें और खानपान में भी लापरवाही से बचें। जिम्मेदारियां जरूर रहेंगी, लेकिन आप उन्हें समझदारी के साथ समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज का दिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में राहत महसूस होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला भी आपके पक्ष में आगे बढ़ सकता है। किसी करीबी की आर्थिक मदद करने का अवसर मिलेगा। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए रुके हुए कामों को गति देगा। यात्रा के दौरान बस अपने कीमती सामान को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala