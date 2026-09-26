27 सितंबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 26 Sep 2026 06:14 PM IST
सार
27 September Ka Panchang: 27 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 27 September: 27 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 27 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:32
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 27 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:12
सूर्यास्त का समय- 18:04
चन्द्रोदय- 18:22
चन्द्रास्त- 06:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 27 सितंबर 2026
गुलिक काल: 15:06 − 16:35
राहुकाल: 16:35 − 18:04
यमगण्ड: 12:08 − 13:37
27 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:11 - 07:40
चर - 07:40 - 09:09
लाभ- 09:09 - 10:38
अमृत -10:38 - 12:07
काल - 12:07 - 13:36
शुभ- 13:36 - 15:05
रोग - 15:05 - 16:34
उद्वेग - 16:34 - 18:04
27 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 18:04 - 19:35
अमृत - 19:35 - 21:05
चर- 21:05 - 22:36
रोग - 22:36 - 00:07, 28 सितंबर
काल - 00:07 - 01:38, 28 सितंबर
लाभ -01:38 - 03:09, 28 सितंबर
उद्वेग - 03:09 - 04:40, 28 सितंबर
लाभ -04:40 - 06:11, 28 सितंबर
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आज का पंचांग- 27 सितंबर 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|20:55 तक
|नक्षत्र
|उत्तरभाद्रपदा
|10:56 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|09:40 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|20:55 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|वृद्धि
|11:11 तक
|सूर्योदय
|06:12
|सूर्यास्त
|18:04
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|16:35 − 18:04
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44 − 12:32
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:32
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 27 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:12
सूर्यास्त का समय- 18:04
चन्द्रोदय- 18:22
चन्द्रास्त- 06:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 27 सितंबर 2026
गुलिक काल: 15:06 − 16:35
राहुकाल: 16:35 − 18:04
यमगण्ड: 12:08 − 13:37
27 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:11 - 07:40
चर - 07:40 - 09:09
लाभ- 09:09 - 10:38
अमृत -10:38 - 12:07
काल - 12:07 - 13:36
शुभ- 13:36 - 15:05
रोग - 15:05 - 16:34
उद्वेग - 16:34 - 18:04
27 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 18:04 - 19:35
अमृत - 19:35 - 21:05
चर- 21:05 - 22:36
रोग - 22:36 - 00:07, 28 सितंबर
काल - 00:07 - 01:38, 28 सितंबर
लाभ -01:38 - 03:09, 28 सितंबर
उद्वेग - 03:09 - 04:40, 28 सितंबर
लाभ -04:40 - 06:11, 28 सितंबर
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