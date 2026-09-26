27 सितंबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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27 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 27 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।