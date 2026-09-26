बुद्धि और व्यापार के दाता बुध का तुला राशि गोचर, जानिए मकर, कुंभ और मीन वालों के जीवन पर कैसा होगा प्रभाव

1 of 4 बुध गोचर 2026 - फोटो : अमर उजाला







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26 सितंबर को बुद्धि ,वाणी और संचार के कारक ग्रह बुध तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध का तुला राशि में गोचर करना ज्योतिषीय लिहाज से आने वाले दिनों में कई राशि वालों के जीवन में तरक्की, आर्थिक लाभ और खुशहाली के संकेत हैं। आइए जानते हैं बुध के तुला राशि में गोचर करने से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा।

2 of 4 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर आने वाले दिनों के लिहाज से बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए बुध के गोचर करने से यह आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में होगा, जिससे आपको कोई नया मुकाम हासिल हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपने उच्च और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे करियर में कोई ऊंचा और नया मुकाम हासिल होगा। धन प्राप्त के अवसरों में वृद्धि होगी।

3 of 4 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का तुला राशि में परिवर्तन आपके लिए किसी तरह के वरदान से कम नहीं है। इस दौरान कुंभ राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आय के नए-नए रास्ते आपके सामने खुलेंगे। कारोबार में नई रणनीतियां आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। आपको इस दौरान अपने नेटवर्क को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है।

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