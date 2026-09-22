सूर्य गोचर 2026 : तुला राशि में गोचर करेंगे सूर्य, कैसा रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर प्रभाव ?

अगले माह सूर्य, जिसे मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और पिता आदि का कारक ग्रह माना जाता है वे राशि परिवर्तन करेंगे। पंचांग के अनुसार, 17 अक्तूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, जिससे सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं सूर्य के तुला राशि में गोचर करने से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं।