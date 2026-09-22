सूर्य गोचर 2026 : तुला राशि में गोचर करेंगे सूर्य, कैसा रहेगा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर प्रभाव ?

ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्तूबर 2026 को कन्या राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि होती है और सूर्य इस राशि में नीच के हो जाते हैं, जिससे इनके ऊर्जा में कमी आने लगती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सूर्य के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगा। आइए जानते हैं सूर्य के अपनी नीच राशि में गोचर करने से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।