23 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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23 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और सुकर्माण योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 23 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।