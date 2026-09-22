23 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 22 Sep 2026 07:28 PM IST
सार
23 September Ka Panchang: 23 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 23 September: 23 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और सुकर्माण योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 23 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 23 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:09
चन्द्रोदय- 16:17
चन्द्रास्त- 02:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 सितंबर 2026
गुलिक काल: 10:40 − 12:09
राहुकाल: 12:09 − 13:39
यमगण्ड: 07:40 − 09:10
23 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ -06:09 - 07:39
अमृत -07:39 - 09:09
काल - 09:09 - 10:39
शुभ- 10:39 - 12:09
रोग - 12:09 - 13:38
उद्वेग - 13:38 - 15:08
चर - 15:08 - 16:38
लाभ- 16:38 - 18:08
23 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
काल -18:09 - 19:39
लाभ - 19:39 - 21:09
उद्वेग - 21:09 - 22:39
शुभ- 22:39 - 00:09, 23 सितंबर
अमृत - 00:09 - 01:39, 23 सितंबर
चर- 01:39 - 03:09, 23 सितंबर
रोग - 03:09 - 04:39, 23 सितंबर
काल -04:39 - 06:09, 23 सितंबर
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आज का पंचांग- 23 सितंबर 2026
|तिथि
|द्वादशी
|22:46 तक
|नक्षत्र
|श्रावण
|08:58 तक
|प्रथम करण
|बावा
|10:19 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|22:46 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|सुकर्माण
|16:20 तक
|सूर्योदय
|06:10
|सूर्यास्त
|18:09
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|12:09 − 13:39
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 23 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:09
चन्द्रोदय- 16:17
चन्द्रास्त- 02:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 सितंबर 2026
गुलिक काल: 10:40 − 12:09
राहुकाल: 12:09 − 13:39
यमगण्ड: 07:40 − 09:10
23 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ -06:09 - 07:39
अमृत -07:39 - 09:09
काल - 09:09 - 10:39
शुभ- 10:39 - 12:09
रोग - 12:09 - 13:38
उद्वेग - 13:38 - 15:08
चर - 15:08 - 16:38
लाभ- 16:38 - 18:08
23 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
काल -18:09 - 19:39
लाभ - 19:39 - 21:09
उद्वेग - 21:09 - 22:39
शुभ- 22:39 - 00:09, 23 सितंबर
अमृत - 00:09 - 01:39, 23 सितंबर
चर- 01:39 - 03:09, 23 सितंबर
रोग - 03:09 - 04:39, 23 सितंबर
काल -04:39 - 06:09, 23 सितंबर
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