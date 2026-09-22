कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे? जानें इनका स्वभाव और खूबियां

Baby Born In Pitru Paksha Are Lucky Or Not? हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ होता है। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अवधि पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं और उनकी आत्मशांति के लिए श्राद्धकर्म भी किए जाते हैं। ऐसे में जब किसी बच्चे का जन्म इसी अवधि में होता है, तो उसके स्वभाव और जीवन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि, क्या पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अशुभ माने जाते हैं? क्या उनके जीवन पर इस अवधि में जन्म लेने का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है या फिर यह उनके लिए शुभ संकेत होता है? ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्मे लोग?
- फोटो : अमर उजाला
कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्मे लोग?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पर पितरों की विशेष कृपा रहती है। पितरों का आशीर्वाद मिलने के कारण ये लोग जीवन में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं।
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कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्मे लोग?
- फोटो : Adobe stock
इनमें परिस्थितियों को समझने और भविष्य को लेकर सही अंदाजा लगाने की क्षमता भी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा, पितृपक्ष में जन्मे बच्चे अपने परिवार के लिए भी शुभ माने जाते हैं। ये परिवार का नाम रोशन करने के साथ जीवन में मान-सम्मान हासिल कर सकते हैं।
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कैसा होता है इन बच्चों का स्वभाव?
ज्योतिषियों के अनुसार, पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कुछ मामलों में कमजोर हो सकती है। इसके कारण इन्हें कभी-कभी मानसिक तनाव या भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इनके अंदर रचनात्मकता की कोई कमी नहीं होती।
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कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्मे लोग?
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अपनी प्रतिभा के दम पर ये अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। इन बच्चों में सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। ये सामान्य तौर पर सकारात्मक सोच रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। कम उम्र में ही अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण सफलता हासिल करने के अवसर इन्हें मिल सकते हैं। साथ ही अपने आकर्षक स्वभाव के कारण इन्हें परिवार और आसपास के लोगों से खूब प्यार और स्नेह मिलता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।