कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे? जानें इनका स्वभाव और खूबियां

Baby Born In Pitru Paksha Are Lucky Or Not? हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका जन्म पितृपक्ष के दौरान हुआ होता है। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अवधि पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं और उनकी आत्मशांति के लिए श्राद्धकर्म भी किए जाते हैं। ऐसे में जब किसी बच्चे का जन्म इसी अवधि में होता है, तो उसके स्वभाव और जीवन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि, क्या पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अशुभ माने जाते हैं? क्या उनके जीवन पर इस अवधि में जन्म लेने का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है या फिर यह उनके लिए शुभ संकेत होता है? ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।