राहु-चंद्रमा युति: कुंभ राशि में बनेगा ग्रहण योग, इन राशियों को धन हानि के संकेत और रहना होगा संभलकर

Grahan Yog:
ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों की युति के चलते कई तरह के शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होता है। ज्योतिष में राहु-चंद्रमा की युति से ग्रहण योग बनता है जिस अशुभ योग माना जाता है। आपको बता दें चंद्रमा 23 सितंबर शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से राहु ग्रह भी विराजमान हैं। राहु-चंद्रमा की युति ग्रहण योग बनेगा। कुंभ राशि में ग्रहण योग के चलते कई राशि वालों के जीवन में आर्थिक और करियर में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं 23 सितंबर से लगने वाला ग्रहण योग से किन-किन राशि वालों को सावधान रहना होगा।
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कर्क राशि
- फोटो : amar ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में होकर राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाएंगे। जिसके चलते आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको करियर पर विशेष ध्यान रखना होगा नहीं तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
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कन्या राशि
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए राहु-चंद्रमा की युति से बना ग्रहण योग आपकी राशि से छठे भाव में बनेगा। कुंडली का छठा भाव शत्रु, रोग और बाधाओं का होता है। ऐसे में ग्रहण योग के बनने पर आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी फूंकफूंक कदम रखना होगा। आर्थिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको किसी दूसरे पर भरोसा करने से बचना होगा।
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मीन राशि
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मीन राशि
मीन राशि वालों पर भी ग्रहण योग का नकारात्मक प्रभाव रहेगा। यह योग आपकी राशि से द्वादश भाव में बनेगा जोकि धन हानि का भाव कहा जाता है। ऐसे में ग्रहण योग के चलते आपको करियर और आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान रखना होगा। नहीं तो परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।