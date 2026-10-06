गुरु कर्क गोचर: 31 अक्तूबर तक इन 3 राशि वालों पर मेहरबान रहेगी किस्मत, हर सपना होगा पूरा

Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। 31 अक्तूबर 2026 को वह कर्क राशि से अपनी यात्रा समाप्त कर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। हालांकि, गुरु अभी अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, इसलिए उनके अगले गोचर तक का समय कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान जातकों को सफलता, ज्ञान, मान-सम्मान और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही, जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर और संतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती हैं। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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Guru Gochar 2026
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
- कर्क राशि वालों के लिए यह समय खास रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में विराजमान हैं।
- इस दौरान आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मेहनत का मनचाहा फल मिलने की संभावना है।
- लेने-देने में आपको कुछ अच्छे संपर्कों का लाभ मिलेगा।
- अचानक से आय में वृद्धि हो सकती है।
- कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है।
- पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी।
- संतान सुख की प्राप्ति होगी।
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सिंह राशि
- सिंह राशि वालों को इस दौरान नौकरी और करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है।
- नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है।
- संतान की तरफ से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है।
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
- कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।
- आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और नए अवसरों से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं।
- जो लोग जमीन और मकान से जुड़े कामों में है उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है।
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धनु राशि
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
- धनु राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है।
- व्यापार में पहले की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
- नौकरी से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रे
- परिवार में सुख-शांति बनी रहने और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।
- कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं।
- लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का अच्छा फल मिलने की संभावना है।
- आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।