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गुरु अश्लेषा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों को धन और करियर के मामले में रहना होगा सावधान

Tue, 06 Oct 2026 11:55 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

8 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

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Jupiter Enters Ashlesha Nakshatra on October 8 These 3 Zodiac Signs Need to Be Cautious
गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश - फोटो : अमर उजाला

वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 अक्तूबर 2026 को बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। हालांकि, कुछ राशियों के लिए यह अवधि अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण रह सकती है। विशेष रूप से धन और करियर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान बिना पूरी जानकारी के निवेश करने, बड़ा आर्थिक जोखिम लेने या किसी को जल्दबाजी में पैसा उधार देने से बचना बेहतर माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।

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Jupiter Enters Ashlesha Nakshatra on October 8 These 3 Zodiac Signs Need to Be Cautious
करियर और पैसों के मामले में सावधानी - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मतभेद या किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। काम में रुकावट के कारण प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़े मामलों में देरी भी संभव है। कारोबार करने वाले लोगों को इस दौरान बड़े फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नया बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करें। आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। किसी को उधार देने से पहले उसकी वापसी की स्थिति और अपनी आर्थिक क्षमता पर जरूर विचार करें।

Jupiter Enters Ashlesha Nakshatra on October 8 These 3 Zodiac Signs Need to Be Cautious
बढ़ सकता है खर्च और मानसिक दबाव - फोटो : amar ujala

सिंह राशि 
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी पहले से योजना न बनाई गई हो। इससे बजट प्रभावित हो सकता है और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। करियर के मोर्चे पर भी इस अवधि में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत पड़ सकती है। कार्यस्थल पर विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी विवाद में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। निवेश के मामले में भी जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर जोखिम वाले निवेश में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें। निजी जीवन में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। बातचीत में संयम रखने से स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है।

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आर्थिक दबाव से बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई क्षेत्रों में सावधानी बरतने का संकेत दे सकता है। पारिवारिक जरूरतों और बढ़ते खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस दौरान गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को लेन-देन और निवेश के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कारोबार में किसी वजह से धन अटकने या अपेक्षा के मुताबिक परिणाम न मिलने की स्थिति बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम, संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में ज्योतिषीय उपायों के बजाय चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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