गुरु अश्लेषा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों को धन और करियर के मामले में रहना होगा सावधान

1 of 4 गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 अक्तूबर 2026 को बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। हालांकि, कुछ राशियों के लिए यह अवधि अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण रह सकती है। विशेष रूप से धन और करियर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान बिना पूरी जानकारी के निवेश करने, बड़ा आर्थिक जोखिम लेने या किसी को जल्दबाजी में पैसा उधार देने से बचना बेहतर माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।

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2 of 4 करियर और पैसों के मामले में सावधानी - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मतभेद या किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। काम में रुकावट के कारण प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़े मामलों में देरी भी संभव है। कारोबार करने वाले लोगों को इस दौरान बड़े फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नया बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करें। आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। किसी को उधार देने से पहले उसकी वापसी की स्थिति और अपनी आर्थिक क्षमता पर जरूर विचार करें।

3 of 4 बढ़ सकता है खर्च और मानसिक दबाव - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अचानक ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी पहले से योजना न बनाई गई हो। इससे बजट प्रभावित हो सकता है और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। करियर के मोर्चे पर भी इस अवधि में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत पड़ सकती है। कार्यस्थल पर विरोध या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी विवाद में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। निवेश के मामले में भी जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर जोखिम वाले निवेश में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें। निजी जीवन में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। बातचीत में संयम रखने से स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है।

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4 of 4 आर्थिक दबाव से बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : amar ujala