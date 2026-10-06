शनि नक्षत्र गोचर: शनि देव 9 अक्तूबर को बदलेंगे नक्षत्र, 83 दिन तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

1 of 6 शनि नक्षत्र गोचर - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्म, अनुशासन और न्याय से जोड़कर देखा जाता है। शनि की चाल में होने वाला छोटा बदलाव भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 अक्तूबर 2026 को शनि देव रेवती नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि देव 9 अक्तूबर को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद साल के अंत तक करीब 83 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के इस बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन 5 राशियों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल रह सकती है। ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता कहा जाता है। इसलिए शनि के राशि, नक्षत्र या गति में बदलाव का संबंध करियर, आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियों और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान कुछ राशि के जातकों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने, रुके काम आगे बढ़ने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

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2 of 6 लंबे समय से चल रही आर्थिक उलझनों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश राहत लेकर आने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से चल रही आर्थिक उलझनों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। आमदनी के स्रोत मजबूत होने से अटके हुए कामों को दोबारा गति मिल सकती है। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बनने की संभावना है। इस अवधि में पुराने आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने और लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर मिल सकता है।

3 of 6 कारोबार से जुड़े लोगों के लिए लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। धन से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं और कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिलने के संकेत हैं। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय अनुकूल रह सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने के साथ नए काम की शुरुआत के रास्ते भी खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है।

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4 of 6 निजी जीवन के लिए भी समय निकालने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह बदलाव कई मामलों में सकारात्मक माना जा रहा है। आने वाले 83 दिनों में व्यस्तता के बीच परिवार और निजी जीवन के लिए भी समय निकालने के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय खास रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ सकती है और लंबे समय से निर्धारित किसी लक्ष्य की दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है।

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5 of 6 कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना हो सकती है। - फोटो : amar ujala