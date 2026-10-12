29 अक्तूबर तक इन तीन राशि के लोग रहें सावधान, नौकरी-रिश्तों और बिजनेस में आएगा उतार-चढ़ाव

Shukra Asta 2026 October: वर्तमान में शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान हैं, जहां उनकी स्थिति को काफी प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को प्रेम, सुख-संपन्नता और आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि, शुक्र के अस्त होने पर उनके प्रभाव में कमी आने की मान्यता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र 12 अक्तूबर 2026 को अस्त हो चुके हैं और 29 अक्तूबर 2026 को दोबारा उदय होंगे। ऐसे में शुक्र के अस्त रहने की अवधि कुछ राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि वे कौन-सी तीन राशियां हैं, जिन्हें इस अवधि में सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है।