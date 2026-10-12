नवरात्रि के नौ दिन इन मंत्र, चालीसा और आरती से करें पूजा, मां दुर्गा की मिलेगी असीम कृपा

Shardiya Navratri 2026: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की उपासना करते हैं। साथ ही, कई भक्त नौ दिनों तक व्रत रखकर देवी मां से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ आत्मसंयम, धैर्य और मन की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 11 अक्तूबर 2026 से हो चुका है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन देवी के एक स्वरूप को समर्पित होता है और भक्त उनके स्वरूप के अनुसार पूजा-पाठ, मंत्र जाप और आरती करते हैं। इस दौरान नवरात्रि में सुबह-शाम मां की आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा और देवी मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप यहां दिए गए मंत्र, दुर्गा चालीसा और आरती का पाठ पूजा के दौरान कर सकते हैं।

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