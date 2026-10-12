बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026: 3 नवंबर तक इन राशि वालों का मजबूत रहेगा भाग्य, करियर-व्यापार में सफलता चूमेगी कदम

Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध ग्रह ने 12 अक्तूबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। वह 3 नवंबर तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं, विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान का ग्रह कहते हैं। ऐसे में बुध का गुरु के स्वामित्व वाले नक्षत्र में प्रवेश करना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार, बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुछ राशि वालों की निर्णय लेने की क्षमता पर देखने को मिल सकता है। साथ ही नए अवसर प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के मौके मिल सकते हैं। इस अवधि में कुछ लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है, तो कुछ को नौकरी और आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि 3 नवंबर 2026 तक किन राशियों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ माना जा रहा है।