साप्ताहिक राशिफल 12-18 अक्तूबर: इन राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का हाल

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्तूबर 2026 - फोटो : AI







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12 से 18 अक्तूबर 2026 का सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव करियर, धन, व्यापार, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और 18 अक्तूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध और वक्री शुक्र पूरे सप्ताह तुला राशि में स्थित रहेंगे। इससे बातचीत, साझेदारी, रिश्तों और आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय प्रमुख रह सकते हैं। वक्री शुक्र के प्रभाव में पुराने रिश्तों, अधूरे फैसलों और आर्थिक योजनाओं की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है।



मंगल और गुरु इस सप्ताह कर्क राशि में रहेंगे। गुरु यहां उच्च अवस्था में हैं, जबकि मंगल नीच अवस्था में माने जाते हैं। ऐसे में भावनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे।



18 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ग्रहों की स्थिति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह पुराने काम पूरे करने, आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने और रिश्तों में समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि



मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देने वाला रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक रुकावट आने से मन परेशान हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति से समय पर मदद न मिलने के कारण भावनात्मक ठेस पहुंचने की आशंका है। इस दौरान भागदौड़ अधिक रहेगी और करियर, कारोबार या निजी काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको अपनी सेहत, संपत्ति और रिश्तों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत होगी।



साप्ताहिक राशिफल:

सप्ताह के पूर्वार्ध में खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें। कारोबारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। किसी नई योजना में निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम समय पर और सावधानीपूर्वक पूरे करने होंगे। सप्ताह के दूसरे हिस्से में खर्च बढ़ने की संभावना है। घरेलू महिलाओं का अधिकतर समय धार्मिक गतिविधियों में बीत सकता है। प्रेम संबंधों में मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए पार्टनर से बातचीत करते समय संयम रखें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। जीवनसाथी से कुछ समय की दूरी भी संभव है।



उपाय: प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

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वृषभ राशि



वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फल देने वाला रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों का सामना करना होगा। अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आने से आर्थिक बजट प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पैसों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। कारोबार करने वाले जातकों को किसी नई योजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिए। यदि निवेश करना जरूरी हो, तो अनुभवी या भरोसेमंद लोगों की सलाह लें और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े काम समय पर पूरे करें।



साप्ताहिक राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध कुछ राहत देने वाला रह सकता है। इस दौरान पुरानी समस्या का समाधान मिलने से मन को सुकून मिल सकता है। हालांकि, क्रोध, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात किसी मामले को बिगाड़ सकती है। अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हों, तो बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझें। प्रेम संबंधों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी।



उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

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मिथुन राशि



मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू परेशानियां मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। कुछ मामलों में समझौता करना ही बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अपनी बात मनवाने की जिद से बचें, अन्यथा छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है। नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के शुरुआती दिनों में काम का अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों में बदलाव होने की भी संभावना है।



साप्ताहिक राशिफल:

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्थिक मामलों में सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ने या किसी परिचित को मजबूरी में उधार देने से आपका बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। सप्ताह के दूसरे हिस्से में जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। कामकाजी महिलाओं को घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के कारण तनाव बढ़ने की आशंका है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनकी बात भी सुनें।



उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

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