शुक्र मार्गी: 14 नवंबर को कन्या राशि में सीधी चाल चलेंगे शुक्र, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव

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Shukra Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैवाहिक जीवन, सुख-सुविधाओं, धन, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के प्रेम संबंधों, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और करियर पर पड़ने की मान्यता है। नवंबर 2026 में शुक्र की चाल में बदलाव होने जा रहा है। वक्री अवस्था में कन्या राशि में पहुंचे शुक्र अब इसी राशि में मार्गी होंगे। इस परिवर्तन से सभी 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 14 नवंबर 2026 को सुबह 5 बजकर 32 मिनट पर शुक्र कन्या राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है, इसलिए मार्गी होने के बावजूद इनके परिणाम पूरी तरह अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं। कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, तो कुछ को करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं शुक्र के मार्गी होने का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

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2 of 13 शुक्र मार्गी राशिफल 2026 - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से चल रही पैसों से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के जरिए पुराने मतभेद दूर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, साझेदारी में काम करने वालों को किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर, इस अवधि में धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर होगा।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में शुक्र का मार्गी होना आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मानसिक उलझनों में कमी आ सकती है और कुछ मामलों में निर्णय लेना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुधार के लिए बेहतर परिस्थितियां मिल सकती हैं। संतान से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और प्रियजनों के साथ विवाद से बचें।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना घरेलू जीवन और प्रेम संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। घर-परिवार से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। विदेश में रह रहे लोगों या घर लौटने की योजना बना रहे जातकों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, शुक्र के कन्या राशि में नीच होने के कारण हर मामले में तुरंत सफलता मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

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