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लकी राशिफल: इस सप्ताह इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता, खुशियों और लाभ के बनेंगे योग

Mon, 12 Oct 2026 12:27 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026: अक्तूबर का नया सप्ताह शुरू हो चुका है। इस सप्ताह शारदीय नवरात्रि का शुभ संयोग बना रहेगा। इसके अलावा ग्रहों की खास स्थिति भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। 

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Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 saptahik rashifal
Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

Weekly Lucky Horoscope 12 to 18 October 2026: अक्तूबर का नया सप्ताह शुरू हो चुका है। यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान शारदीय नवरात्रि का शुभ संयोग बना रहेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का विशेष महत्व रहेगा। वहीं, ग्रहों की बदलती चाल और उनकी स्थिति का प्रभाव भी सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के शुभ संयोग कुछ लोगों के लिए तरक्की, आर्थिक लाभ और खुशियों के नए अवसर लेकर आ सकते हैं। वहीं, 12 से 18 अक्तूबर 2026 के बीच सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। इस राशि में शुक्र की मौजूदगी के कारण शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। ऐसे में इस सप्ताह कुछ राशियों को नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए पारिवारिक जीवन और रिश्तों के लिहाज से समय सुखद रह सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

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Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 saptahik rashifal
Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि रहेगी और मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही, परिवार का सहयोग मिलने से जरूरी काम पूरे करने में आसानी होगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : amar ujala

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान हो सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। आय के नए स्रोत विकसित होने और बचत में वृद्धि के योग हैं। नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

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Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में राहत लेकर आ सकता है। किसी महिला के सहयोग से कामकाज में आ रही परेशानियों का समाधान मिलने की संभावना है। इससे जरूरी काम आगे बढ़ सकते हैं और परिस्थितियों में सुधार देखने को मिल सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने की उम्मीद है।

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Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम और लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर हो सकती है। जीवनसाथी से कुछ समय के लिए दूर रहने की स्थिति बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर या नौकरी का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। इस दौरान अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा बनाए रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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