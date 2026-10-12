लकी राशिफल: इस सप्ताह इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता, खुशियों और लाभ के बनेंगे योग

1 of 5 Weekly lucky Horoscope 12 to 18 October 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Weekly Lucky Horoscope 12 to 18 October 2026: अक्तूबर का नया सप्ताह शुरू हो चुका है। यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान शारदीय नवरात्रि का शुभ संयोग बना रहेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का विशेष महत्व रहेगा। वहीं, ग्रहों की बदलती चाल और उनकी स्थिति का प्रभाव भी सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों के शुभ संयोग कुछ लोगों के लिए तरक्की, आर्थिक लाभ और खुशियों के नए अवसर लेकर आ सकते हैं। वहीं, 12 से 18 अक्तूबर 2026 के बीच सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। इस राशि में शुक्र की मौजूदगी के कारण शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। ऐसे में इस सप्ताह कुछ राशियों को नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए पारिवारिक जीवन और रिश्तों के लिहाज से समय सुखद रह सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि रहेगी और मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही, परिवार का सहयोग मिलने से जरूरी काम पूरे करने में आसानी होगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान हो सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। आय के नए स्रोत विकसित होने और बचत में वृद्धि के योग हैं। नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में राहत लेकर आ सकता है। किसी महिला के सहयोग से कामकाज में आ रही परेशानियों का समाधान मिलने की संभावना है। इससे जरूरी काम आगे बढ़ सकते हैं और परिस्थितियों में सुधार देखने को मिल सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने की उम्मीद है।

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