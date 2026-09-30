न्याय और कर्मफलदाता शनि बदलेंगे अपनी चाल, जानें कर्क, सिंह और कन्या राशि पर कैसा होगा असर

शनि को ज्योतिष में न्याय, अनुशासन और कर्मफलदाता माना गया है। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं, जो एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि 9 अक्टूबर 2026 को अपने ही नक्षत्र में यानी उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि शनि अभी मीन राशि में वक्री हैं और रेवती नक्षत्र के पहले चरण में विचरण कर रहे हैं, जो 9 अक्तूबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में वक्री होंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर से कर्क, सिंह और कन्या राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा।
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कर्क राशि
- फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव
9 अक्तूबर 2026 को जब शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि वालों के के भाग्य में व्रकी अवस्था में रहते हुए गोचर करेंगे। जिससे इस राशि वालों के लिए मिलाजुला परिणाम देखने को मिलेगा। आय में जहां एक तरफ इस राशि के जातकों इजाफा होगा तो वहीं दूसरी तरफ खर्चों में वृद्धि हो सकती है। निवेश के मामलों में आपको संभल कर रहना होगा। नौकरीपेशा जातकों को तरक्की के अवसरों में वृद्धि होगी। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव
शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से यह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे आपको अचानक से धन लाभ या फिर कोई अच्छी डील भी हो सकती है। लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। वहीं कुछ मामलों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन कर्ज और वाद-विवादों में वृद्धि हो सकती है। वाहन संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी।
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कन्या राशि
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कन्या राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, न्याय और कर्मफलदाता शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं जिससे आने वाले दिनों में आपके साझेदारी, रिश्तों, व्यापार और दूसरे मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेन-देन के मामले में आपको बहुत ही संभलकर रहना होगा। इस दौरान आप आजादी से काम करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
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