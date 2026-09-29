शारदीय नवरात्रि में इन 3 राशि वालों को होगा बड़ा लाभ, तरक्की से लेकर विदेश यात्रा तक के बनेंगे योग

Shardiya Navratri 2026: इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 11 अक्तूबर 2026 से होगा। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, माता का हाथी पर आगमन बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। मान्यता है कि इसके शुभ प्रभाव से जातकों को धन-धान्य की प्राप्ति होने के साथ ही कार्यों में मनचाही सफलता मिल सकती है। इसका विशेष प्रभाव कुछ राशियों पर भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ राशि वालों को आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और विदेश यात्रा के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि किन तीन राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।
अक्तूबर के महीने में बनेंगे 4 बड़े राजयोग, इन 4 राशियों पर बरसेगी कृपा
ग्रह-गोचर 2026: अक्तूबर में बदलेगी कई ग्रहों की चाल, ये 4 राशियां होंगी मालामाल और इनकी बदलेगी किस्मत
2 of 4
Shardiya Navratri 2026
- फोटो : अमर उजाला
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रि का समय शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का मनचाहा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक लाभ होने के साथ ही परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहने की संभावना है। छात्र वर्ग को उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा। धन लाभ प्राप्ति करने के बेहतर अवसरों में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है।
नक्षत्र परिवर्तन 2026: केतु के नक्षत्र परिवर्तन से इन राशि वालों को करना होगा मुश्किलों का सामना
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
3 of 4
Shardiya Navratri 2026
- फोटो : अमर उजाला
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए भी शारदीय नवरात्रि का समय लाभकारी रह सकता है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। करियर-कारोबार में अच्छा और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देगा। नौकरीपेशा जातकों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से खासा लाभ मिल सकता है। आय बढ़ाने के कुछ नए रास्ते सामने आ सकते हैं।
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
4 of 4
Shardiya Navratri 2026
- फोटो : अमर उजाला
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रि का समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। इस दौरान सोच-समझकर लिए गए आर्थिक फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। भावनाओं में आकर आर्थिक फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। वहीं, नौकरी या कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं।
ग्रह-गोचर 2026: अक्तूबर में बदलेगी कई ग्रहों की चाल, ये 4 राशियां होंगी मालामाल और इनकी बदलेगी किस्मत
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।