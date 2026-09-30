9 अक्तूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन: शनि की बदली चाल से जानिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर कैसा होगा असर

1 of 4 शनि नक्षत्र परिवर्नत 2026 - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि की चाल धीमी होने के कारण इनका शुभ या अशुभ प्रभाव काफी लंबे समय तक होता है। शनि अभी मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं और 9 अक्टूबर 2026 को नक्षत्र परिवर्नत करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव होते हैं। जिसमें वे काफी प्रभावशाली और फलदायी होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा।

2 of 4 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

शनि के मीन राशि में रहते हुए और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से आपको थोड़ा संभलकर रहना होगा। शनि के शुरुआती दिनों में ही आपके सामने कुछ दिक्कतों का सामना करना होगा फिर राहत मिलेगी। नौकरीपेशा जातकों को लाभ के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग किसी तरह व्यापार आदि में हैं उनको अच्छी डील हासिल हो सकती है। लाभ के सुनहरे अवसरों में वृद्धि हो सकती है लेकिन आपको बहुत ही सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा।





3 of 4 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

9 अक्टूबर को शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी राशि से शनि का संचरण पंचम भाव में होगा, जिससे इस राशि के जातकों को शिक्षा, पढ़ाई और रिसर्च के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है। अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको लेन-देने के मामलों में आपको संभलकर रहना होगा।

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