मंगल-गुरु की युति: पूरे अक्तूबर इन 3 राशि वालों का रहेगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेंगे शानदार रिजल्ट

Guru Mangal Mahayuti In Kark Rashi 2026: मंगल और गुरु ज्योतिष के दो प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, जिनका प्रभाव जातकों के जीवन पर काफी महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में इन दोनों की मजबूत स्थिति व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। मंगल की मजबूत स्थिति जहां जातक को ऊर्जावान, निडर और साहसी बनाती है, वहीं देवगुरु बृहस्पति मजबूत भाग्य और समृद्धि देते हैं। यही कारण है कि, इन दोनों ग्रहों की युति को ज्योतिष में विशेष माना जाता है। वर्तमान में यह शक्तिशाली युति कर्क में बनी हुई है, जो 31 अक्तूबर 2026 तक रहने वाली है। ऐसे में पूरे अक्तूबर इस युति का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकता है। इस दौरान जातकों को करियर में बड़ी सफलता और हर काम में मनचाही तरक्की मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।