शनि गोचर: साल 2027 में इन राशियों पर शनिदेव रहेंगे मेहरबान, पूरी हो सकती है धन समेत कई इच्छाएं

1 of 7 shani gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, जो एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं। शनि राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ एक निश्चित अंतराल पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इसी क्रम में शनि 9 अक्तूबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर इसके बाद नए साल में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 8 फरवरी 2027 को शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो 3 जून 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस तरह से शनि रेवत्री नक्षत्र में 115 दिन तक रहेंगे। आइए जानते हैं साल 2027 में शनि के रेवत्री नक्षत्र में गोचर करने से किन राशि वालों को लाभ होगा।

2 of 7 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

शनि के नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि वालों की आय में इजाफा होगा। आय के नए-नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। करियर में आने वाले में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। व्यापार में लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। इसके अलावा कोर्ट-कचरहरी के मामलो में आपकी जीत होगी।

3 of 7 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर करने से मिथुन राशि वालों को काफी लाभ होगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपको नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा जिससे शांति की प्राप्ति होगी।



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4 of 7 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

शनि का रेवत्री नक्षत्र में गोचर कन्या राशि वालों के लिए शुभ और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरीपेशा जातकों को लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। घर-परिवार में घर के सदस्यों की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा।

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5 of 7 - फोटो : amar ujala