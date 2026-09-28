ग्रह-गोचर 2026: अक्तूबर में बदलेगी कई ग्रहों की चाल, ये 4 राशियां होंगी मालामाल और इनकी बदलेगी किस्मत

1 of 7 अक्तूबर माह की भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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अक्तूबर का महीना ज्योतिष और व्रत-त्योहारों के नजरिए से बहुत ही खास रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से अक्तूबर माह में कई तरह तरह के ग्रहों में परिवर्तन और दुर्लभ राजयोगों का निर्माण देखने को मिलेगा। इस माह कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जिससे शुभ योगों का निर्माण होगा और इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अक्तूबर माह में कौन-कौन सा राजयोग बनेगा और इससे सबसे ज्यादा लाभ किन राशि वालों को मिलेगा।

2 of 7 बुधादित्य राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala

17 अक्तूबर बुधादित्य राजयोग

17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि पर शुक्र का स्वामित्व होता है। वहीं तुला राशि में बुध पहले से विराजमान होंगे। इस तरह के तुला राशि में बुध-सूर्य की युति होगी जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में बुधादित्य राजयोग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है।

3 of 7 लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : amar ujala

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4 of 7 मालव्य राजयोग - फोटो : amar ujala

20 अक्तूबर- मालव्य राजयोग

20 अक्तूबर को मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। 20 अक्तूबर को शुक्र अपनी स्वराशि तुल राशि में प्रवेश करेंगे जिससे पंच महापुरुष योग में एक मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र के भाव में विराजमान होते हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण होता है।

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5 of 7 गुरु गोचर 2026 - फोटो : अमर उजाला