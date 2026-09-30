मंगल कर्क गोचर 2026: नवंबर तक इन 3 राशि के लोग रहें अलर्ट, नौकरी-व्यापार में शॉर्टकट पड़ेगा भारी

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान हैं। वह 12 नवंबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल और चंद्रमा दोनों का स्वभाव और प्रभाव एक-दूसरे से अलग माना जाता है। जहां मंगल ऊर्जा, साहस, क्रोध और निडरता के प्रतीक हैं, वहीं चंद्रमा मन, शीतलता और स्थिरता को दर्शाते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का यह अनोखा संयोग कुछ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। इस दौरान जातकों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में कुछ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस दौरान सतर्क रहना होगा।