अक्तूबर में न्याय और कर्मफलदाता शनि बदलेंगे अपनी चाल, जानें मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा होगा असर

1 of 4 shani gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



ज्योतिष में शनि ग्रह का ज्योतीषीय गणनाओं में विशेष महत्व होता है। शनि सबसे मंद चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को काफी अशुभ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, न्याय और कर्मफलदाता शनि इस समय गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में हैं। इसके साथ ही शनि इस समय रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हैं जो 9 अक्तूबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनि इस अवस्था में 11 दिसंबर तक रहेंगे। फिर 08 फरवरी2027 को फिर से रेवत्री नक्षत्र में के पहले चरण में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाने से मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

2 of 4 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें भाव में रहने वाले हैं। जिससे धन खर्चों में इजाफा, निवेश संबंधी योजनाओं में कुछ पुरानी परेशानियों में इजाफा होगा। इस दौरान आपके कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी जिससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बेहतर संतुलन बनाकर चलना होगा।

3 of 4 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के ऊपर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। लाभ के अवसरों में वृद्धि के योग हैं। आय में वृद्धि और लोगों से मेल-मिलाप का सिलसिला जारी रहेगा। आय में वृद्धि के योग हैं।

विज्ञापन विज्ञापन