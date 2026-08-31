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मेष सहित इन 3 राशि वालों की सितंबर में चमकेगी किस्मत, नौकरी-निवेश में मिलेगा शानदार रिजल्ट

Mon, 31 Aug 2026 12:40 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 PM IST
सार

September 2026 Lucky Rashifal:  ज्योतिषियों के अनुसार, कुछ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सफलता और तरक्की लेकर आ सकता है। जातकों को परीक्षा, निवेश और व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
 

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September 2026 Lucky Rashifal in hindi these zodiac will get extra benefits and growth
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

September 2026 Lucky Rashifal: ग्रहों की विशेष स्थिति के बीच सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। महीने की शुरुआत ही शुक्र गोचर के संयोग से होने के कारण जातकों के भौतिक सुख-सुविधाओं पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। वहीं, सूर्य भी कन्या राशि में अपना स्थान लेंगे। इसके अलावा गुरु अपनी उच्च राशि में रहते हुए राशियों पर नजर बनाए रखेंगे। इस बीच कुछ ग्रह युति का निर्माण करते हुए नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सफलता और तरक्की लेकर आ सकता है। जातकों के जीवन में अच्छे परिणाम मिलने के साथ ही नए लोगों से मिलने और नए अवसर प्राप्त होने के संकेत हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

September 2026 Lucky Rashifal in hindi these zodiac will get extra benefits and growth
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
  • करियर क्षेत्र में आ रही परेशानियों का हल इस राशि के जातकों को मिल सकता है। 
  • इस दौरान करियर और कारोबार में आपको मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। 
  • कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। 
  • आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सुख, सहयोग और समर्थन मिलेगा। 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। 
  • निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर आगे बढ़ने पर लाभ प्राप्त हो सकता है।
September 2026 Lucky Rashifal in hindi these zodiac will get extra benefits and growth
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
  • लोगों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। 
  • रोजी-रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। 
  • आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
  • नए लोगों से आप मिलकर कोई काम भी प्रारंभ करेंगे।
  • परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। 
  • करियर से जुड़े मामलों में भी आपको आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 
  • किसी पुराने काम के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा।
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September 2026 Lucky Rashifal in hindi these zodiac will get extra benefits and growth
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला
तुला राशि
  • प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है।
  • मनचाहे स्थान पर तबादले की कामना पूरी हो सकती है।
  • नौकरी के योग होंगे और कोई सपना इस समय पूरा होगा।
  • पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। 
  • आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं।
  • पूरे महीने नए अवसर प्राप्त होंगे और भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 
  • आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत हो सकती है।
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September 2026 Lucky Rashifal in hindi these zodiac will get extra benefits and growth
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला
मीन राशि
  • सितंबर महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। 
  • अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न रह सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 
  • आर्थिक पक्ष में भी मजबूती आने के योग हैं। 
  • राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ सकता है।
  • कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। 
  • इस दौरान नए लोगों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। 
  • लंबे समय से अटके किसी काम में भी सफलता मिलने के संकेत हैं।
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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