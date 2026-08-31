मंगल नक्षत्र परिवर्तन से इन राशि वालों का चमकेगा भाग्य, 24 सितंबर तक मिलेंगे शानदार परिणाम

Mangal Nakshatra Gochar On 2 September 2026: मंगल 2 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। वे इस नक्षत्र में 24 सितंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्योतिष में भाग्य और ज्ञान का कारक माना जाता है। वहीं, मंगल ऊर्जा, साहस और भूमि के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मंगल और बृहस्पति के नक्षत्र का यह संयोग कुछ राशियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों को करियर में अच्छे परिणम और कारोबार में नए अवसर प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। साथ ही अटके हुए काम पूरे होने और भाग्य का साथ मिलने के भी योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।