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राशिफल 02 सितंबर: सिंह, मकर और कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मिलेगा भाग्य का साथ
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 01 Sep 2026 04:35 PM IST
सार
Daily Horoscope: 2 सितंबर 2026 का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानें आज करियर, धन, प्रेम, परिवार और सेहत के मामले में क्या खास रहने वाला है और किन बातों का रखना होगा ध्यान।
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2 सितम्बर का राशिफल
- फोटो : amar ujala
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Today Prediction: 2 सितंबर 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीद, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। किसी राशि के जातकों को करियर और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन मिला-जुला रह सकता है। कुछ राशियों को मेहनत का बेहतर परिणाम और अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि कुछ राशि वालों को खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 2 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : amarujala
मेष राशि
आज का दिन उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम आखिरकार पूरा होने से मन को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार में आपसी प्रेम और एकजुटता बनी रहेगी। संतान की खुशी के लिए नया वाहन खरीदने का विचार भी हकीकत बन सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। साथ ही, अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें, वरना फायदा उठाया जा सकता है।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
आज का दिन भले ही सामान्य नजर आए, लेकिन इसके भीतर कई नए अवसर छिपे हो सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर आकर्षक लगेगा, फिर भी फिलहाल वर्तमान नौकरी में टिके रहना आपके लिए बेहतर हो सकता है। रिश्तों में भरोसा और मजबूती बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अचानक खर्च सामने आने से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में काम आ सकती है।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज पैसों के लेन-देन में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर सौदा सोच-समझकर करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को फिर से ताजा कर देगी। जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से उनका सामना करें, सफलता आपके करीब आएगी। जीवनसाथी के लिए किया गया छोटा-सा सरप्राइज रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकता है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव दस्तक दे सकता है। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य और प्यार से स्थिति आपके नियंत्रण में आ सकती है। आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें। भाई-बहनों के साथ चल रहा पुराना विवाद बातचीत से सुलझाने का अच्छा समय है। लंबे समय से अटका सरकारी काम पूरा होने की खबर आपको काफी राहत दे सकती है।
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