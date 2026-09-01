राशिफल 02 सितंबर: सिंह, मकर और कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मिलेगा भाग्य का साथ

1 of 13 2 सितम्बर का राशिफल - फोटो : amar ujala

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Today Prediction: 2 सितंबर 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीद, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। किसी राशि के जातकों को करियर और नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन मिला-जुला रह सकता है। कुछ राशियों को मेहनत का बेहतर परिणाम और अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि कुछ राशि वालों को खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 2 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा।

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मेष राशि

आज का दिन उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम आखिरकार पूरा होने से मन को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार में आपसी प्रेम और एकजुटता बनी रहेगी। संतान की खुशी के लिए नया वाहन खरीदने का विचार भी हकीकत बन सकता है। हालांकि, सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। साथ ही, अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें, वरना फायदा उठाया जा सकता है।

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वृषभ राशि

आज का दिन भले ही सामान्य नजर आए, लेकिन इसके भीतर कई नए अवसर छिपे हो सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर आकर्षक लगेगा, फिर भी फिलहाल वर्तमान नौकरी में टिके रहना आपके लिए बेहतर हो सकता है। रिश्तों में भरोसा और मजबूती बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अचानक खर्च सामने आने से थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में काम आ सकती है।

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मिथुन राशि

आज पैसों के लेन-देन में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर सौदा सोच-समझकर करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात बीती यादों को फिर से ताजा कर देगी। जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से उनका सामना करें, सफलता आपके करीब आएगी। जीवनसाथी के लिए किया गया छोटा-सा सरप्राइज रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकता है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है।

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