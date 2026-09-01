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नवंबर तक इन राशि वालों के लिए रहेगा कष्टकारी समय, मंगल का कर्क में गोचर बढ़ाएगा परेशानियां
Mangal Rashi Parivartan 2026: सितंबर में मंगल का बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को शाम 05 बजकर 03 मिनट पर अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल यहां 12 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, सेनापति मंगल की कर्क नीच राशि है, इसलिए उनकी ऊर्जा और प्रभाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ राशियों को करियर-कारोबार को लेकर परेशानियां व लाभ के लिए समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा जातकों को कार्यक्षेत्र और सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी होने की आशंका है। ऐसे में आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं।
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Mangal Rashi Parivartan 2026
- फोटो : अमर उजाला
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को सावधानी रखनी होगी। व्यापार को लेकर अलर्ट रहें और कोई भी नया काम अभी न करें। इस समय कामकाज को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं और कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं, मिथुन राशि वालों को धन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में करने से बचना होगा। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों को अपनी वाणी का खास ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान धैर्य से काम लेना आपके लिए उचित रहेगा। रिश्तों में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करें।
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