जन्माष्टमी 2026: इस साल बनेगा द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी कान्हा की विशेष कृपा

1 of 5 krishna Janmashtami 2026 - फोटो : AI

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस वर्ष 4 सितंबर को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का यह दिन धार्मिक आस्था के साथ-साथ ज्योतिषीय नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, इस बार जन्माष्टमी की रात कई शुभ ग्रह-नक्षत्रीय परिस्थितियां एक साथ बन रही हैं। इसे लंबे समय बाद बनने वाला विशेष संयोग बताया जा रहा है।



मान्यता है कि जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के साथ हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इन योगों को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की आराधना, व्रत, दान और शुभ संकल्प करने से सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि, इस विशेष संयोग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन 5 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।

2 of 5 द्वापर युग से क्यों जोड़ा जा रहा है यह संयोग? - फोटो : Adobe Stock

द्वापर युग से क्यों जोड़ा जा रहा है यह संयोग?

पौराणिक कथाओं में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का वर्णन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में किया गया है। मान्यता के अनुसार, उनके प्राकट्य के समय रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित थे। इसी वजह से जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग को विशेष महत्व दिया जाता है।



इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अवसर पर अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र और कुछ शुभ योगों का मेल देखने को मिलेगा। ज्योतिष में ऐसे संयोगों को धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसी आधार पर कुछ राशियों के लिए तरक्की, आर्थिक लाभ और अटके कार्यों में गति के संकेत बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है।

3 of 5 इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा जन्माष्टमी का समय - फोटो : adobestock

इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा जन्माष्टमी का समय



1. वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला हो सकता है।

अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है।

नौकरी में आपके काम की सराहना होगी, जबकि व्यापारियों को लाभदायक अवसर मिल सकते हैं।

2. कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए जन्माष्टमी मानसिक तनाव कम करने वाली साबित हो सकती है।

करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं।

नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या मनपसंद अवसर मिल सकता है।

परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा।

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4 of 5 इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा जन्माष्टमी का समय - फोटो : adobe stock

3. सिंह राशि सिंह राशि के लोगों को लंबे समय से अटके कार्यों में गति मिल सकती है।

विवाद या कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई जिम्मेदारियां आत्मविश्वास मजबूत करेंगी।

4. तुला राशि तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर भविष्य में फायदा मिल सकता है।

दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और परिवार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।



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