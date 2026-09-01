शुक्र का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, 11 सितंबर के बाद से इन राशि वालों को धन प्राप्ति के योग

1 of 4 शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : amar ujala

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ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, भोग- विलासिता, भौतिक सुख और विवाह आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र 2 सितंबर को अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे, फिर इसके बाद 11 सितंबर को शुक्र देव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रदेव 11 सितंबर को चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो इस नक्षत्र में 24 अक्तटूबर तक रहेंगे। शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशि वालों को लाभ मिल सकता है।

2 of 4 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

- वृषभ राशि वालों पर शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का शुभ प्रभाव रहेगा।

- नौकरीपेशा लोगों को नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन के योग बनेंगे।

- लंबे रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे।

- आय के नए-नए अवसर मिलेंगे। जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

3 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

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