2 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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02 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 02 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।