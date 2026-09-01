2 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 01 Sep 2026 06:29 PM IST
सार
02 September Ka Panchang: 2 सितंबर को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं
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विस्तार
Panchang 02 September: 02 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और ध्रुव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 02 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 02 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:00
सूर्यास्त का समय- 18:33
चन्द्रोदय- 21:39
चन्द्रास्त- 10:49
गुलिक काल- 10:43 − 12:17
राहुकाल: 12:17 − 13:51
यमगण्ड: 07:34 − 09:08
लाभ: 05:59 - 07:33
अमृत: 07:33 - 09:08
काल: 09:08 - 10:42
शुभ: 10:42 - 12:16
रोग: 12:16 - 13:50
उद्वेग: 13:50 - 15:24
चर: 15:24 - 16:58
लाभ: 16:58 - 18:33
02 सितंबर 2026 (बुधवार) रात्रि का चौघड़िया
उद्वेग: 18:33 - 19:58
शुभ: 19:58 - 21:24
अमृत: 21:24 - 22:50
चर: 22:50 - 00:16, 03 September
रोग: 00:16 - 01:42, 03 September
काल: 01:42 - 03:08, 03 September
लाभ : 03:08 - 04:34, 03 September
उद्वेग: 04:34 - 06:00, 03 September
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आज का पंचांग- 02 सितंबर 2026
|तिथि
|पंचमी
|06:12 तक
|नक्षत्र
|भरणी
|25:40 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|06:12 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|17:19 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|बुधवार
|योग
|ध्रुव
|21:06 तक
|सूर्योदय
|06:00
|सूर्यास्त
|18:35
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|12:17 − 13:51
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|नहीं
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कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 02 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:00
सूर्यास्त का समय- 18:33
चन्द्रोदय- 21:39
चन्द्रास्त- 10:49
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 02 सितंबर 2026
गुलिक काल- 10:43 − 12:17
राहुकाल: 12:17 − 13:51
यमगण्ड: 07:34 − 09:08
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त02 सितंबर 2026 (बुधवार) दिन का चौघड़िया
लाभ: 05:59 - 07:33
अमृत: 07:33 - 09:08
काल: 09:08 - 10:42
शुभ: 10:42 - 12:16
रोग: 12:16 - 13:50
उद्वेग: 13:50 - 15:24
चर: 15:24 - 16:58
लाभ: 16:58 - 18:33
02 सितंबर 2026 (बुधवार) रात्रि का चौघड़िया
उद्वेग: 18:33 - 19:58
शुभ: 19:58 - 21:24
अमृत: 21:24 - 22:50
चर: 22:50 - 00:16, 03 September
रोग: 00:16 - 01:42, 03 September
काल: 01:42 - 03:08, 03 September
लाभ : 03:08 - 04:34, 03 September
उद्वेग: 04:34 - 06:00, 03 September