मंगल और चंद्रमा की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों के लिए रहेगा भाग्यशाली

1 of 5 Mahalakshmi Rajyog - फोटो : अमर उजाला

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ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई तरह के शुभ राजयोगों का निर्माण होता है। सितंबर माह में जल्द ही एक ऐसा शुभ राजयोग बनेगा जिसका शुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। 5 सितंबर 2026 को महालक्ष्मी राजयोग बनेगा जिसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में यह महालक्ष्मी राजयोग बनता है उनके जीवन में कई मौके पर धन प्राप्ति के योग बनते हैं और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनता है। 5 सितंबर को मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। आपको बता दें मिथुन राशि में पहले से मंगलदेव विराजमान हैं और 5 सितंबर को चंद्रमा इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे महालक्ष्मी राजयोग के निर्माण से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है।

2 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

इन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए महालक्ष्मी योग बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए-नए स्त्रोत खुलेंगे। इस दौरान लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को वेतन में वृद्धि के योग हैं और धार्मिक गतिविधियों भाग लेना का अवसर मिलेगा। व्यापार में नए तरह की डील हो सकती है।



3 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

5 सितंबर को मिथुन राशि में बना महालक्ष्मी राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस योग से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा और कार्यस्थल में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। अचानक धन प्राप्ति के योग है। जो लोग बिजनेस से संबंधित हैं उनकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है।

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4 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala