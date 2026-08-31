1 सितंबर का दिन इन 3 राशियों के लिए रहेगा खास, नवपंचम और लाभ दृष्टि योग से मिलेगा धन-करियर में लाभ

1 of 5 1 सितंबर 2026 3 राशियों की चमकेगी किस्मत - फोटो : AI

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सितंबर की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से काफी खास रहने वाली है। महीने के पहले ही दिन दो प्रभावशाली योग नवपंचम योग और लाभ दृष्टि योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। नवपंचम योग का संबंध गुरु और शनि की विशेष स्थिति से है। जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव के संबंध में होते हैं, तब यह योग बनता है। वहीं लाभ दृष्टि योग का निर्माण बुध और मंगल के बीच होगा। 1 सितंबर को दोनों ग्रहों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे ज्योतिष में अनुकूल माना जाता है।



इन ग्रहों की स्थिति कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। करियर, आर्थिक स्थिति, कारोबार और शिक्षा से जुड़े मामलों में इन्हें अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।

2 of 5 कर्क राशि - फोटो : amarujala

1. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर की शुरुआत काफी शुभ रह सकती है। गुरु आपकी राशि में मौजूद हैं और शनि के साथ उनका नवपंचम संबंध बन रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके कामकाज पर देखने को मिल सकता है। लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ेंगे और आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। व्यापारियों को लाभ के नए सौदे मिलने की संभावना है।



3 of 5 तुला राशि - फोटो : amarujala

2. तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। ग्रहों की अनुकूल स्थिति से करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो प्रयास तेज कर सकते हैं। प्रमोशन या बेहतर पद मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। आय बढ़ाने के नए साधन मिल सकते हैं और धन संबंधी परेशानियों में कमी आने की संभावना है।



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4 of 5 मीन राशि - फोटो : amarujala

3. मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी सितंबर का शुरुआती समय कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेखन, शोध और अन्य बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। कारोबारियों की कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम रूप ले सकती है।

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