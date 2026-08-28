साप्ताहिक राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ, कुछ को रहना होगा सावधान

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल 31 अगस्त से 06 सितंबर 2026 - फोटो : AI

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Weekly Horoscope 31 August to 06 September 2026: सितंबर का पहला सप्ताह कई राशियों के जीवन में खास बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल से जहां कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे, वहीं भाग्य भी उनका पूरा साथ देगा। हालांकि, कुछ राशियों को इस दौरान सोच-समझकर फैसले लेने और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।

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मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और मनचाहे फल देने वाला कहा जाएगा। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। इस दौरान आपकी लंबे समय से चली आ रही किसी निजी समस्या का समाधान निकल सकता है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यह समय रोजी-रोजगार की दृष्टि से अनुकूल कहा जाएगा। सप्ताह के प्रारंभ में नौकरीपेशा लोगों को जहां कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी।



सप्ताह के मध्य में अचानक से पिकनिक-पर्यटन आदि का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती में बीतेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा लोगों की अतिरिक्त आय में वृद्धि की संभावना बनेगी। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति संभव है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत और संचित धन में वृद्धि होगी। इस पूरे हफ्ते आपको घर-परिवार के सदस्यों और आत्मीय लोगों से सुख-सहयोग मिलता रहेगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके पक्ष में बना हुआ है।



उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करें तथा सिंदूर का तिलक लगाएं।



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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको आत्मीय लोगों की तरफ से सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का हल खोजने में आप कामयाब होंगे। अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इन यात्राओं से लाभ की प्राप्ति भी संभव है।



सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान लोगों से बात-व्यवहार करते समय मर्यादापूर्ण आचरण करें। कार्यस्थल हो या फिर घर स्त्रियों से कोई भी ऐसा व्यवहार न करें, जिससे आपके मान-सम्मान को हानि पहुंचे। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है।



कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ उलझने की बजाय तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन का निवेश सावधानी से करें और पैसों का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतें। परिवार में प्रेम और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों की भावनाओं की कद्र करें तथा बड़ों की सलाह का सम्मान करें।



उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करें।



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मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नये अवसरों के द्वार खोलने वाला कहा जाएगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके करियर और कारोबार में बड़े सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपनी रोजी-रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। हालांकि ऐसे निर्णय लेते समय आपको अपने वरिष्ठ एवं शुभचिंतक की सलाह अवश्य लेना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ कहा जाएगा।



आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। इस बीच आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हो गया है और संचित धन में वृद्धि होने लगी है। नौकरीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सत्ता-सरकार से जुड़े मामले में अनुकूलता रहेगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह शुभ कहा जाएगा। इस हफ्ते आत्मीयजनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे।



उपाय: प्रतिदिन गणेश जी भगवान को दूर्वा चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें।

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