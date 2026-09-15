अंक ज्योतिष: जन्मतिथि से जानें आपका स्वामी ग्रह कौन सा है, मूलांक खोल सकता है व्यक्तित्व और किस्मत का राज

1 of 10 जन्मतिथि से जानें अपना स्वामी ग्रह - फोटो : AI







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2 of 10 मूलांक 1: सूर्य - फोटो : adobe stock

मूलांक 1: सूर्य

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। अंक ज्योतिष में इसका संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता वाले हो सकते हैं। इन्हें अपनी पहचान बनाना और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना पसंद होता है। कई बार आत्मविश्वास अधिक होने के कारण इनमें जिद या अहंकार की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है।



3 of 10 मूलांक 2: चंद्रमा - फोटो : adobe stock

मूलांक 2: चंद्रमा

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इसका संबंध चंद्रमा से माना गया है। ऐसे लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और भावुक स्वभाव के हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इनमें अच्छी मानी जाती है। हालांकि, मन की चंचलता और मूड में बदलाव इन्हें कभी-कभी परेशान कर सकता है।



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4 of 10 मूलांक 3: गुरु - फोटो : adobe stock

मूलांक 3: गुरु

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है और इसका संबंध बृहस्पति से माना जाता है। ऐसे लोग ज्ञान, शिक्षा और सही मार्गदर्शन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इनमें समझदारी, अनुशासन और नेतृत्व के गुण देखे जाते हैं। ये अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता रखते हैं।



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5 of 10 मूलांक 4: राहु - फोटो : adobe stock