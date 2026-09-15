अंक ज्योतिष: जन्मतिथि से जानें आपका स्वामी ग्रह कौन सा है, मूलांक खोल सकता है व्यक्तित्व और किस्मत का राज

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बेहद आत्मविश्वासी होते हैं, तो कुछ स्वभाव से शांत और गंभीर? किसी को नेतृत्व करना पसंद होता है, जबकि कोई व्यक्ति रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अंक ज्योतिष में माना जाता है कि आपकी जन्मतिथि केवल आपकी उम्र या जन्मदिन की जानकारी नहीं देती, बल्कि उसमें छिपा अंक आपके स्वभाव और जीवन की कई प्रवृत्तियों के बारे में संकेत दे सकता है। 1 से 9 तक के प्रत्येक मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से माना गया है। यही ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति उसके नजरिए को प्रभावित करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं किस मूलांक का संबंध किस ग्रह से माना जाता है और वह आपके व्यक्तित्व को किस तरह प्रभावित कर सकता है।
अंक ज्योतिष: प्यार के मामले में कैसे हैं आप? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का व्यक्तित्व
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मूलांक 1: सूर्य
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मूलांक 1: सूर्य
जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। अंक ज्योतिष में इसका संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता वाले हो सकते हैं। इन्हें अपनी पहचान बनाना और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना पसंद होता है। कई बार आत्मविश्वास अधिक होने के कारण इनमें जिद या अहंकार की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है।
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मूलांक 2: चंद्रमा
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मूलांक 2: चंद्रमा
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इसका संबंध चंद्रमा से माना गया है। ऐसे लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और भावुक स्वभाव के हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इनमें अच्छी मानी जाती है। हालांकि, मन की चंचलता और मूड में बदलाव इन्हें कभी-कभी परेशान कर सकता है।
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मूलांक 3: गुरु
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मूलांक 3: गुरु
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है और इसका संबंध बृहस्पति से माना जाता है। ऐसे लोग ज्ञान, शिक्षा और सही मार्गदर्शन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इनमें समझदारी, अनुशासन और नेतृत्व के गुण देखे जाते हैं। ये अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता रखते हैं।
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मूलांक 4: राहु
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मूलांक 4: राहु
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 माना जाता है। अंक ज्योतिष में इसका संबंध राहु से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग सामान्य सोच से अलग हटकर काम करने और नई राह तलाशने वाले हो सकते हैं। इनमें मेहनत और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता मजबूत मानी जाती है। अचानक बदलाव इनके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं।