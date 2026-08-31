30 साल बाद शनिदेव मीन राशि में चलेंगे सीधी चाल, इन राशियों को आर्थिक उन्नति के योग

1 of 5 शनि मीन राशि में मार्गी होंगे जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied







शनि के मार्गी होने का महत्व

ज्योतिष में शनिदेव को मेहनत, संघर्ष, अनुशासन, सेवा और नौकरी आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शनि जब वक्री होते हैं तो अटके हुए कामों और जिम्मेदारियों की समीक्षा का समय होता है। वहीं मार्गी होने पर इससे राहत पाने के समय होता है। 11 दिसंबर को शनि की सीधी चाल चलने से लंबे समय तक मेहनत करने वाले लोगों के करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। ज्योतिष में शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनिदेव व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। आपको बता दें शनि अभी मीन राशि में हैं, जो 27 जुलाई से वक्री अवस्था में हैं। शनि 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे यानी सीधी चाल से चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की सीधी चाल को बहुत ही खास माना जाता है। शनि 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे जो 3 जून 2027 तक रहेंगे।

2 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि पर प्रभाव

मकर राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव होते हैं। ऐसे में जब-जब शनिदेव की चाल में बदलाव आता है इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। मकर राशि वालों के लिए ऊपर शनि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में मार्गी होंगे। इससे आपके साहस, पराक्रम, संचार और कार्यक्षेत्र में मजबूती आने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग कारोबार और व्यवसाय से संबंधित हैं उनको इस दौरान कोई अच्छी और नई डील मिल सकती है। शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी।



3 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर प्रभाव

शनि का मीन राशि में रहते हुए मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपकी राशि से शनि एकादश भाव में मार्गी होंगे जिससे आपकी आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुंडली का 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित होता है। शनि की सीधी चाल चलने से आय के नए-नए स्त्रोत देखने को मिलेंगे और जिन लोगों का कारोबार है उनको उसमें विस्तार की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी हो सकती और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

विज्ञापन

5 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala