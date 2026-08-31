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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Sagittarius Monthly Horoscope September 2026 Dhanu masik rashifal September monthly rashifal

धनु राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना होगा विशेष ध्यान, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 05:07 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 05:07 PM IST
सार

धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सुखद और भाग्यवर्धक रह सकता है। महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी और लंबे समय से अटके कामों में तेजी आएगी।

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Sagittarius Monthly Horoscope September 2026 Dhanu masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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धनु राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान, स्वतंत्र विचारों वाली और ज्ञानप्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, आशावादी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले होते हैं। ये लोग नई चीजें सीखने, यात्राएं करने और अपने अनुभवों से जीवन को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं, जिन्हें ज्ञान, भाग्य, विस्तार और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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धनु राशि (सितंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सुखद और भाग्यवर्धक रह सकता है। महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी और लंबे समय से अटके कामों में तेजी आएगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे सकते हैं। इससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक या राजनीति से जुड़े लोगों के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। महीने के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से लाभदायक योजना से जुड़ने का मौका मिल सकता है। धार्मिक और शुभ आयोजनों में भी भागीदारी होगी।
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परिवार और रिलेशनशिप
परिवार में प्रेम, सहयोग और आपसी सामंजस्य बना रहेगा। माह के मध्य में पिता का विशेष स्नेह और सहयोग मिलेगा। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के कारण खुशी का माहौल बन सकता है। समाजसेवा से जुड़े लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मान मिलने की संभावना है।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने के उत्तरार्ध में यात्रा के योग बनेंगे। सफर के दौरान सामान की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका रह सकती है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए जरूरी होगा।


उपाय
प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, केसर का तिलक लगाएं और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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